Wildberg Lange Wartezeiten gibt es nicht

Die Sanierung der Randbereiche ist ein weiterer Schritt im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte. Die Stadt hat inzwischen schon einige alte Häuser im Gültlinger Ortskern gekauft, die abgerissen werden. Ebenso wie in Sulz am Eck und in Schönbronn wird so Platz für Neubauten geschaffen. In diesen Bereichen wird die Gehwegsanierung zurückgestellt und mit dem Abriss und der Neuordnung der Grundstücke einhergehen.

Die Arbeiten an der Gültlinger Ortsdurchfahrt kosten insgesamt rund 470 000 Euro. Fertigstellung ist im Frühjahr 2018 geplant – je nachdem wie hart der Winter zuschlägt.