Wildberg Kunstschüler stellen Zitronen aus

Wildberg (mac). "Bella Italia" lautet das Motto der sechsten Wildberg Classic Open. Auf dem Programm stehen bei Weitem nicht nur Werke italienischer Komponisten. Das mediterrane Flair inspirierte auch Künstler anderer Herkunft, und so sind unter anderen auch Werke von Mendelssohn-Bartholdy und Mozart mit von der Partie.

Aber nicht nur die Musiker können bei diesem Motto aus dem Vollen schöpfen – auch der Männerkochtreff Wildberg, der die Besucher bewirten wird, fiebert der Veranstaltung entgegen. "Bei diesem Thema fliegen einem die Ideen förmlich zu", frohlockte Bürgermeister Ulrich Bünger, selbst Mitglied der Wildberger Hobbyköche. Und wer erlebt hat, was die Herrenrunde dem Motto "Wien" abgewinnen konnte, weiß bereits, dass die Speisekarte an diesen beiden Abenden weit über Spaghetti Bolognese und Pizza Speziale hinausgehen wird.

Schon Goethe bezeichnete Italien als "das Land, wo die Zitronen blühn", und so ist es nicht verwunderlich, dass die Jugendkunstschule die knallgelbe Frucht als Motiv für ihre Plakatentwürfe auserkor. Nachdem Wildberg-Classic-Open-Verantwortliche das fertige Werbeposter in der Schlossanlage präsentierten, sind ab Donnerstag, 1. Juni, sämtliche Vorlagen in der Musikschule zu sehen.