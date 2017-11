Wildberg Klangpalette beträchtlich bereichert

Der Remigius-Kammerchor Nagold absolvierte am vergangenen Wochenende gleich zwei Auftritte nacheinander. Dem Erfolg bei der Nagolder "Licht-Gotik-Liturgie" ging das stimmungsvolle Konzert "Klingendes Wort – Leibhafte Stimme" in der Marienkirche in Effringen voraus.