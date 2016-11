Wildberg Klangkunst stellt neues Programm vor

Wildberg-Effringen (mac). Es dürfte nicht von ungefähr kommen, dass die Klangkunst-Mitglieder ausgerechnet Effringen für die Uraufführung des Programms ausgewählt haben – ein Drittel der sechs Sänger war oder ist dort als Chorleiter des Gesangvereins "Eintracht" Effringen tätig. Als Felix Schuler-Meybier sich damals neuen Aufgaben zuwandte, empfahl er der "Eintracht" seine Ensemble-Kollegin Mirjam Scheider als Nachfolgerin, die den Chor seither leitet.

Schon im ersten Jahr seines Bestehens – 2010 – gab das Ensemble ein Konzert in der Marienkirche. Schon damals waren vier der sechs Musiker, aus denen Klangkunst heute besteht, dabei: Mirjam Scheider (Alt), Tabea Schmidt, Svenja Anika Grotz (beide Sopran) und Felix Schuler-Meybier (Bass). Dazu gestoßen sind Nikolaus Fluck (Bariton) und Tristan Meister (Tenor), die Christian Georg und Daniel Raschinsky ablösten.

Bevor sich das Ensemble 2010 an der Musikhochschule Stuttgart zum gemeinsamen Singen zusammenfand, erfolgte die Initialzündung dazu bereits im Sommer 2009 auf einer Chorfreizeit in den l Glarner Alpen in der Schweiz. Die sechs Sänger haben es sich zur Aufgabe gemacht, anspruchsvolle A-capella-Literatur von der Renaissance bis zur Moderne in solistischer Besetzung zur Aufführung zu bringen. Noch im Gründungsjahr debütierten sie mit ihrem Programm "Sie ruhen von ihrer Arbeit" in Kirchberg/Murr, Esslingen und eben in der Effringer Marienkirche.