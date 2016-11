Wildberg-Effringen (mac). Es ist eine Premiere: Das Ensemble Klangkunst präsentiert am ersten Advent in der Effringer Marienkirche sein neues Programm "O Magnum Mysterium". Neben Francis Poulencs "Quatre Motets pour le Temps de Noel" ("Vier Motetten für die Weihnachtszeit") singen die Mitglieder des Ensembles in Effringen eine ganze Reihe geistlicher und weihnachtlicher Weisen. Andreas Hammerschmidts "Machet die Tore weit" erklingt ebenso wie Heinrich Schütz’ "Das Wort ward Fleisch" und "Ein Kind ist uns geboren", Michael Praetorius’ "Es ist ein Ros’ entsprungen", Gottfried Wolters’ "Maria durch ein Dornwald ging" und Max Regers "Weihnachtslied". Das Konzert findet am Sonntag, 27. November, ab 17 Uhr in der Marienkirche statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.