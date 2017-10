Wildberg Kinder helfen beim Küchen bauen

"Der Andrang ist nach wie vor da. Die Kinder waren wieder begeistert und stellten viele Fragen", freute sich Versandleiter Roland Arras über die gute Resonanz. Das große Interesse habe ihm auch gezeigt, dass die Maus-Aktion eine tolle Plattform sei, um den Kindern einen Betrieb zu präsentieren.

Das sah auch die Geschäftsleitung des Unternehmens nach den Erfolgen in den Vorjahren so. "Wir haben da die volle Unterstützung", erklärt Arras.

Freude an leuchtenden Kinderaugen

Doch überhaupt hat die Aktion eine große Akzeptanz im Betrieb – denn immerhin opferten die Mitarbeiter erneut einen freien Tag für die Veranstaltung. So konnten die Teilnehmer quasi live miterleben, wie an den hochmodernen Maschinen im Fertigungsbereich aus einer großen Spanplatte ein Schrank entsteht. Gleichzeitig durften die Kinder unter Anleitung an den Maschinen einzelne Fronten für Küchenschränke fertigen. Die Mitarbeiter hatten ihre Freude an den leuchtenden Kinderaugen.

Doch sei die Aktion natürlich auch ein Stück Imagepflege. Denn mit dem Türöffner-Tag könne man gleichzeitig den Holzberuf präsentieren und Werbung für das Handwerk machen, so Arras.

In diesem Jahr beteiligten sich auch wieder die Schreiner-Auszubildenden des Unternehmens an der Aktion. Sie hatten eine Bastelaktion vorbereitet, bei der die Kinder ein Schiffchen bauen ­konnten.