Wildberg Kaum weiße Flecken bei Breitbandversorgung

Micropipes werden verlegt

Bei der Sanierung in Gültlingen bedeutet das für die laufenden Tiefbaumaßnahmen etwa in der Wildberger Straße die Verlegung von sogenannten Micropipes für den direkten Glasfaseranschluss in jedes Haus. Bloße Leerrohre von 100 Millimetern Durchmesser reichen schon bald nicht mehr aus.

Die FTTB-Strukturplanung gemäß dem Förderbescheid des Bundes verabschiedete der Gemeinderat nach dem Fachvortrag und einigen Detailnachfragen einstimmig und beschloss gleichzeitig die Beantragung von Fördergeldern für unterversorgte Gebiete wie das Sulzer Gewerbegebiet Burghalde-Hohner vor dem Wald.

Bei allen Sanierungsarbeiten unter der Erde wird seitens der Stadt künftig flächendeckend eine FTTB-Anschlussmöglichkeit zum Standard gemacht. Die Kosten wollen Stadtverwaltung und Gemeinderat im Haushalt 2018 berücksichtigen.