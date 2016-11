Der SV Schönbronn lädt zum zweiten Mal zu einer "Tote-Hosen-Tribute-Show" mit der Cover-Band "Kauf mich!" aus dem hessischen Lorsch in die Schönbronner Halle ein. Den Auftakt gestalten am Samstag, 12. November, ab 20 Uhr "The Serious". Die Musiker aus Emmingen, Effringen und Rotfelden spielen Hits aus den 60er-Jahren bis heute, bevor das Quintett "Kauf mich!" sich dem Werk der "Toten Hosen" von den frühen Erfolgen bis zum neuesten Album widmet. Karten gibt es an der Abendkasse, Hallenöffnung ist bereits um 19 Uhr. Foto: Kauf mich!