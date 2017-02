Wildberg "Jugend forscht": Praktische Ideen aus Region

Heute strahlen sie. "Wenn man zurückblickt, ist es schon irgendwie erstaunlich", sagt Jonas Renz (17). Zwei Jahre hat er zusammen mit David Kaiser (16) geplant, probiert und optimiert. Ihr Projekt: "Regelung der Kühlung Extrudierter Kunststoffteile". Beim Wettbewerb "Jugend forscht" stellten sie am Freitag in der Nagolder Stadthalle nun das Ergebnis ihrer Forschungen vor. Inzwischen steht sogar fest, dass ihre Innovation in einem hiesigen Unternehmen praktisch erprobt werden soll.

Diese findigen jungen Forscher haben ein Verfahren entwickelt, das den Stromverbrauch bei der Herstellung von Kunststoffteilen einspart. Konkreter: Wird Kunststoff in eine Form gepresst, muss er gekühlt werden. Dies geschieht mit Kühlwasser – und an diesem Punkt setzen die beiden Schüler an. "Wir verbrauchen etwa 20 Prozent weniger Strom, um das Wasser bei 14 bis 18 Grad zu halten", erklärt Jonas stolz.

Jungforscher sind gespannt auf Praxistest in Unternehmen