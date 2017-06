Wildberg "Jede Menge Ferienspaß in Wildberg"

Wildberg. "Es sind nur noch wenige Tage bis zu den wohlverdienten und bestimmt auch sehnsüchtig erwarteten Sommerferien", schreibt Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger in seinem Grußwort an die Kinder. Endlich sei "Pause von kniffligen Hausaufgaben und schwierigen Klassenarbeiten" und die Kinder hätten Zeit für sich und vor allem "viel Zeit für jede Menge Ferienspaß in Wildberg."

Los geht es am 27. Juli mit dem Thema "Seifen und Badekugeln selber machen". An anderen Tagen wird dann ein "Mausefallen-Auto" gebaut oder die digitale Fotografie erklärt. Beim Fahrrad-Trial können die Teilnehmer ausprobieren, wie man auf einem Trial-Fahrrad über Stock und Stein fahren kann, ohne dass die Füße den Boden berühren.

Andere Veranstaltungen, die auf dem Programm stehen, sind beispielsweise ein Ausflug in den Barfußpark nach Dornstetten, ein Minigolf-Turnier oder die Wildberger Stadtolympiade. Polizeipräsidium Karlsruhe und Kreisverkehrswacht Calw üben mit maximal 15 Teilnehmern, wie man mit dem Fahrrad sicher Slalom und Achter fährt, Schrägbrett und Wippe meister, rechtzeitig bremst und einhändig einen Kreis fährt. In verschiedenen Altersgruppen werden dann die Sieger ermittelt.