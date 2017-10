Wildberg Isolierung muss trocken bleiben

Seit die Kläranlage kurz hinter der Wildberger Ortsausfahrt in Richtung Calw gebaut wurde, ist am Faulturm nichts verändert worden. Es war schlicht nicht nötig. Jetzt ist die Verkleidung allerdings an einigen Stellen undicht geworden, so dass Wasser eindrang. Das größte Problem daran ist, dass die Wirkung der Isolierschicht dahin ist, wenn diese nass wird. Der Klärschlamm im Turm muss aber konstant um die 36 Grad warm sein, damit die Bakterien ihre Arbeit erledigen können und es kräftig gärt im Inneren. Das Gas, das bei diesem Prozess entsteht, nutzt die Stadt, um das Blockheizkraftwerk in der Kläranlage zu betreiben. Das erzeugt genügend Strom für einen großen Teil des Verbrauchs der Anlage.

Die Unterkonstruktion aus Holz muss erneuert werden, weil diese an einigen Stellen marode wurde. Außerdem war die Außenfassade asbesthaltig – auch dem soll Abhilfe geschaffen werden.

"Ansonsten ist der Korpus, also der Faulturm als Gebäude, noch in einem sehr guten Zustand", sagt der stellvertretende Bauamtsleiter Ulrich Dürr.