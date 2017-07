Wildberg Interesse an Küchenherstellung ist groß

Wildberg. Mit der Aktion hatte sich das Familienunternehmen an die Wildberger Markttage drangehängt. Johannes Deuble betonte: "Das war mal wieder eine gute Gelegenheit." Die Aktion diene auch der Nachwuchswerbung, denn "wir wollen gute Fachkräfte gewinnen".

Gegründet wurde die Firma 1930 vom Schreinermeister Ernst Rempp in einer kleinen Werkstatt in Fluorn bei Rottweil. Dort wurden die ersten Küchenbüfetts in Serie hergestellt. Platzmangel machte dann im Jahr 1935 den Umzug nach Wildberg mit zehn Mitarbeitern notwendig – wo zwischen Nagold und Bahnlinie ein idealer Standort gefunden wurde. In dritter Generation wird das Unternehmen nach fast 87-jähriger Firmengeschichte von Christoph Deuble, Johannes Deuble und Matthias Rempp geführt.

Auf die Büfetts folgte 1948 die Reformküche, 1955 die Schwedenküche und dann die Anbauküche auf dem Weg zur heutigen Einbauküche. Rempp produziert aktuell mit mehr als 120 Mitarbeitern Küchen mit hohem Qualitäts- und Designanspruch.