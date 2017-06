Wildberg In einem Wort: Super

Anders ließ sich die Hocketse des Schützenvereins bei einem solchen Besucherandrang auch kaum beschreiben. Voll besetzte Bierbänke säumten den Vorplatz der Sulzer Gemeindehalle. Bei der gemütlichen Hocketse der Schützen ließen es sich die zahlreicher Besucher bei so traumhaftem Wetter nur zu gerne gut gehen.

Frischer Steckling aus dem Backhaus, Gyros, Getränke, Kaffee und Kuchen sowie eine Schießbude mit kleinen Preisen schienen einfach die perfekte Kombination zu sein.

Knapp 130 Stecklinge verließen an diesem Sonntag das Backhaus – und das konnte gar nicht schnell genug gehen, so groß war die Nachfrage. Auf Hochtouren arbeiteten die Freiwilligen im aufgeheizten Backhaus und belegten Blech um Blech. Entsprechend viel hatten die Servierkräfte zu tun: "Die Bedienungen waren voll ausgelastet", so Furthmüller.