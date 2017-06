Wildberg Hüte und Bilder werden in Kontrast gesetzt

Die Hüte hängen und liegen schon Tage vor der Vernissage im Wildberger Museum an Ort und Stelle. Dazwischen ist viel Platz für die Werke des Kunstkreises Oberes Nagoldtal: moderne, zumeist abstrakte Bilder. Sie werden erst kurz vor der Vernissage der Gemeinschaftsausstellung am Sonntag, 25. Juni, ins Museum gebracht.

"Das Thema Hüte hatten wir noch nie", meint Herbert Bantle vom Arbeitskreis Museum und Heimatgeschichte. "Und zusammen gibt das ein gutes Erscheinungsbild." Zudem ist auch viel Interessantes über die Kopfbedeckungen zu berichten. Im "vornehmen Kasten", wie Bantle die Vitrine mit den exzentrisch anmutenden Hüten lächelnd nennt, finden sich beispielsweise eher städtische Exemplare, erklärt er. "Normale Wildbergerinnen haben so was sicherlich nicht getragen". Für sie seien eher die schlichten, kleineren Modelle auf der anderen Seite des Raumes etwas gewesen, meint Bantle. "Wir sind hier in einer Gegend, in der man wenig geschmückt war, im Pietismus."

Besonders liege dem Geschichtsexperten die Holzform einer Hutmacherin am Herzen. Stolz zeigt er die Konstruktion, um die herum Hüte gefilzt wurden. Bantle sei durch einen Zufall an das Stück gekommen, erzählt er. "Ich habe eine Hutmacherin gesucht, aber keine gefunden. Eine Bekannte hatte dann zufällig eine Form zu Hause."