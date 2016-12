Wildberg Höfe und Flugplatz jetzt am Abwassernetz

Schon im vergangenen Jahr wurden einige Aussiedlerhöfe an das Wildberger Abwassersystem angedockt. Genauso wird nun seit Mitte November mit weiteren drei Höfen und dem Flugplatz verfahren. Die Flieger bekommen noch dazu einen Anschluss an die Wasserversorgung, der fehlte bisher. Die Leitungen und Kanäle in der Nähe des Sulzer Ecks verlaufen neben der Straße bis zum Gewerbegebiet "Vor dem Wald". Dort werden sie mit dem bestehenden Netz verbunden.

Auf Landwirte und Flieger kommen Kosten zu

Bei den Aussiedlerhöfen – dem Trölleshof, dem Brunnenhof und dem Höhenhof – ist die Anschlussstelle an das Kanalnetz direkt am Schönbronner Friedhof. Außerdem sind auf der Strecke zwei Technikhäuschen aufgebaut worden, eines mit einer Zwischenpumpe und eines mit einer Ausblasstation. Letztere dient dazu, regelmäßig Luft durch die Hauptleitung zu pressen. Das hält die Rohre frei.