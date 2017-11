Wildberg Heugel rechnet mit mehr Routine

Etwa 30 Zuhörer hingen am Sonntag an Heugels Lippen. Nach dem Gottesdienst erklärte er kurz die wichtigsten Inhalte des Pfarrplans, der bis 2024 umgesetzt sein muss. "Der Pfarrplan ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung", stellte er klar. Das Problem sei die demografische Entwicklung.

Ein Großteil der Pfarrer der evangelischen Landeskirche in Württemberg sei derzeit im Alter zwischen Mitte 50 und Anfang 60 – also nah am Rentenalter. Daraus folgen bis 2024 voraussichtlich 497 Renteneintritte. "Wir werden einen eklatanten Pfarrermangel haben", brachte es Heugel auf den Punkt. Deswegen werden die Pfarrstellen von 1666 auf 1446 reduziert. 239 davon sind Sonderpfarrstellen, zum Beispiel in der Krankenhausseelsorge.

Wie viele Stellen wo eingespart werden müssen, errechnet sich aus der erwarteten, ebenfalls rückläufigen Anzahl an Gemeindemitgliedern im Jahr 2024. So komme der Nagolder Kirchenbezirk auf geschätzt rund 2600 Angehörige weniger – das bedeute zweieinhalb einzusparende Stellen. Trotzdem soll in jedem Ort weiterhin ein Gottesdienst stattfinden können. Das bedeutet Doppeldienste, um Stellen einzusparen. Die Kirchengemeinden sollen auch weiterhin selbstständig bleiben.