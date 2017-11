Wildberg Heller Fingerzeig als Zentrum des Gedenkens

Während in den vier Stadtteilen nahe der Kirche eine Möglichkeit besteht, den Kranz niederzulegen, mussten die Bürger in der Kernstadt bislang einen längeren Fußmarsch zurücklegen. Meist sei daher nur eine kleine Gruppe mit zum Friedhof gekommen, wie Bürgermeister Ulrich Bünger in Erinnerung rief. "Wir haben das erreicht, was unser Ziel und unser Wunsch war", bemerkte er nun mit einem Blick in die Gesichter der vielen Versammelten. Dies sei ein "Zeichen guter und konstruktiver Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und bürgerlicher Gemeinde". Besonderen Wert habe er auf die Beteiligung der Schüler gelegt: "Es war mir ein Anliegen", betonte Bünger, "die jungen Menschen miteinzubeziehen."