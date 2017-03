Kreis Calw "Haben klare politische Positionen"

"Ich verstehe meinen Job so, dass wir Fraktion und Regierung immer wieder daran erinnern müssen, dass wir klare politische Positionen haben", richtete die im November frisch gewählte Landesvorsitzende der Grünen das Wort an die im Wildberger Restaurant Talblick versammelten Parteimitglieder. "Wir sind in Stuttgart im sechsten Regierungsjahr, wir stellen den Ministerpräsidenten – wir haben eine klar grün geführte Regierung und machen grüne Politik."

Gleichzeitig stellte Detzer die Wichtigkeit von Kompromissen innerhalb einer Koalition heraus. Dennoch: "Wir wollen nicht heiraten, wir wollen das Land gut regieren", machte sie deutlich.

Auf die vier Schwerpunkte aus dem Entwurf des neuen Bundestagswahlprogramms – gesunde Natur, starke Familien, offene Bürgergesellschaft und innovative Wirtschaft – ging Detzer im Besonderen ein. Besonderes Interesse herrschte in Sachen Forstwirtschaft.