Wildberg Grundschule bekommt eine Küche

Die nächsten großen Aufgaben warten schon

Außerdem konnten Restarbeiten am Gebäude Hauptstraße 68 in Effringen ("Umbau altes Schulhaus") in Höhe von 16 000 Euro nachfinanziert werden, wogegen unter anderem bei der Sanierung von städtischen Wohnungen im Gebäude Hülbeweg 8 insgesamt 9000 Euro eingespart werden, da diese Räume – anders als ursprünglich gedacht – derzeit nicht mehr für die Flüchtlingsunterbringung gebraucht werden.

Bürgermeister Bünger nutzte die Gelegenheit auch für einen Ausblick auf das kommende Haushaltjahr 2017 der Stadt Wildberg. Man werde die Restfinanzierung für den neuen Bauhof der Stadt angehen, wobei aber alles "planmäßig" werde abgewickelt werden können: "Es gibt keine weiteren Restrisiken." Damit seien dann die "großen Hochbauprojekte" für die Stadt abgeschlossen, wobei es sich ausgezahlt habe, hier in der Vergangenheit "antizyklisch investiert" zu haben. "Wir werden sagen können: Wir haben es richtig gemacht", so Bünger, denn man habe die Projekte zu günstigen Baupreisen bei hohen Zuschüssen für die Stadt umsetzen können. "Das alles wäre heute so nicht mehr realisierbar", ist sich Bünger sicher.

Aber die nächsten großen Aufgaben warteten schon auf die Stadt Wildberg. Bünger nannte den Bereich Bildung und Betreuung für (Klein-)Kinder und Schüler, die anstehende Ortskernsanierung und den Wohnungsbau – wobei er bei letzterem ausdrücklich nicht von "sozialem Wohnungsbau" sprechen wollte, sondern von "mietgünstigem Wohnungsbau" etwa für ältere Mitbürger – "Stichwort Altersarmut", so der Schultes.

Weitere Aufgaben, die man werde stemmen müssen, seien der Ausbau des (Tages-)Tourismus, der für Wildberg zunehmend an Bedeutung gewinne, und die Umsetzung von Energie-Effizienz-Maßnahmen wie etwa die Ausrüstung der Stadtbeleuchtung mit LED-Leuchtmitteln sowie der weitere Breitbandausbau. Solange die Wirtschaft "so gut läuft wie derzeit", sei die Finanzierung solcher Projekte wie die Haushaltssituation insgesamt positiv zu bewerten. Wenn es aber "mal wieder anders laufen sollte", müsse man sehen, was man noch umsetzen könne. Bünger erinnerte daran, das gerade im Bereich der Sozialkosten weitere hohe Belastungen auf die Kommunen zukämen, etwa durch die aktuelle Novellierung von Bundesgesetzen zur Behindertenbetreuung.