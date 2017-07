Wildberg Glaubwürdigkeit ist Wachstumsmarkt

Wildberg-Sulz (tr). Vor fünf Jahren ging Lehrke in Ruhestand – ganz froh darüber, dass er vor der einschneidenden Polizeireform aus dem Dienst ausscheiden konnte. Sonst wäre er wohl "mehrmals aus der Haut gefahren", konnte der Referent sich eine Spitze auf die politischen Entwicklungen nicht verkneifen. Lehrke ist verheiratet, hat zwei Kinder und fünf Enkel. Er verfasst Essays und Gedichte, die er auf der Internetseite www.polizei-poeten.de publiziert. Beim Männervesper im Zelt auf dem Freizeitgelände Braunjörgen in Sulz am Eck sprach er über das Thema "Ehrlichkeit".

Zunächst zeichnete Lehrke ein düsteres Bild: Offensichtlich gelte Unehrlichkeit als Erfolgsrezept. Der alte Prinzen-Hit "Du musst ein Schwein sein" bestätige sich in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Man müsse Werten wieder einen Wert geben, denn laut Umfragen haben sie an Bedeutung verloren.

Nichtsdestotrotz zählt Ehrlichkeit in anderen Umfragen als der wichtigste Wert überhaupt – dicht gefolgt von der Familie. Aus der kommunalpolitischen Praxis – Lehrke ist für die FDP im Kreistag des Landkreises Rottweil engagiert – kennt er den manchmal "kreativen Umgang mit der Wahrheit". Es seien wieder Vorbilder gesucht, als Christen müsse es "uns beunruhigen, wenn Ehrlichkeit bestraft wird".