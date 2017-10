Wildberg Gespräche bleiben ihm in Erinnerung

Doch genoss die kirgisische Delegation nicht nur die Landschaft vor Ort. Auch ein Besuch bei einem Freudenstädter Unternehmen stand auf dem Plan, wie der Botschafter berichtete. Die Firma produziert Teile ihrer Photovoltaikanlagen in Kirgisistan. In gewisser Weise sei sein Besuch, so Otorbaev, auch ein Gegenbesuch für Angela Merkels Aufenthalt in Kirgisistan Mitte vergangenen Jahres.

"Es ist wichtig, dass wir nicht nur die großen Metropolen im Blick haben", betonte Bünger. Solche Besuche seien unglaublich wichtig, damit man sich kennenlernt. Der Bürgermeister versicherte: "Wir sind gerne Gastgeber."