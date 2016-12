Wildberg Gericht hält Schuld für erwiesen

Als die Geschäftsführerin der Wildberger Firma am späten Abend des 17. Dezember 2015 vor dem Schlafengehen mit ihren beiden Hunden eine Runde über den Betriebshof drehte, "habe ich nichts bemerkt, und meine Jack-Russell-Terrier schlugen nicht an", sagte sie in der Gerichtsverhandlung aus. Am nächsten Morgen fehlten zwei Stapel Gerüstbauteile im Wert von 6000 Euro. Die Polizei wurde verständigt, und ein Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Karlsruhe begab sich auf die Suche nach verwertbaren Asservaten. Er stieß auf Papiertaschentücher und Zigarrettenstummel, bemerkte auf dem feuchten Boden Schuhabdrücke und Spuren eines Lastwagen, mit dem das Diebesgut offenbar abtransportiert worden war.

Durch eine DNA-Analyse konnte der Nachweis erbracht werden, dass der Speichel auf den Kippen vom Angeklagten stammt. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es einen oder zwei Mittäter gegeben habe muss, deren Identität bisher nicht ermittelt werden konnten.

Der Sachbearbeiter beim Polizeiposten Wildberg beantragte eine Wohnungsdurchsuchung beim 42-Jährigen an dessen Wohnort in Frankfurt, die nach Auskunft des Beamten "nichts einbrachte". Der Gerüstbauer hat sich in den letzten 13 Jahren einiges zuschulden kommen lassen, wie dem Vorstrafenregister zu entnehmen war. Die Palette reicht von Urkundenfälschung, Fahren ohne Führerschein und Verstoß gegen die Versicherungspflicht bis zu Diebstahl und Hehlerei. Einmal saß der Angeklagte mit Migrationshintergrund deswegen bereits sechs Monate hinter Gittern. Zuletzt wurde er am 8. Juli 2014 zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt – die Frist ist noch nicht abgelaufen.