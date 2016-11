Wildberg Geduldsprobe hat ein Ende

Jeden Tag rollen rund 7000 Fahrzeuge auf der Bundesstraße 463 durch Wildberg. In den vergangenen Wochen mussten sie wegen Bauarbeiten über die Bundesstraße 28 in Richtung Oberjettingen, über die Kreisstraßen 1023 und 4355 nach Sulz am Eck und von dort schließlich über die Landesstraßen 358 sowie 357 zurück auf die Bundesstraße umgeleitet werden. Grund für die Vollsperrung war die Sanierung der marode gewordenen Fahrbahndecke. Die Umleitung stellte die Geduld zahlreicher Autofahrer auf die Probe.

Nur noch Abschlussarbeiten übrig

Doch das Ende der Baustelle ist endlich in Sicht: "Die Verkehrsfreigabe erfolgt am Donnerstagvormittag", verkündet Armin Burster, beim Baureferat Süd des Regierungspräsidiums Karlsruhe zuständig für Erhaltungsmaßnahmen. Ursprünglich war die Freigabe der viel befahrenen Straße erst für Freitag geplant, aufgrund guter Witterungsbedingungen erfolgt die Öffnung schon einen Tag früher. Bis Donnerstag werden an der Ortsdurchfahrt nur noch die Abschlussarbeiten fertiggestellt.