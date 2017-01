Wildberg Gäste verweilen länger in der Schäferlaufstadt

Wildberg. Carolin Müller, im Wildberger Rathaus für Tourismus zuständig, weiß nicht, worüber sie sich mehr freuen soll – über die Steigerung bei den Übernachtungszahlen oder über die erhöhte Verweildauer der Gäste. Letztere habe im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 7,9 Tagen pro Gast gelegen. "Das ist ein Indiz dafür, dass es sich nicht nur um Arbeiter und Geschäftsreisende handelt, denn die fahren am Wochenende nach Hause", schlussfolgert die Fremdenverkehrsexpertin: "Es scheint so, dass Feriengäste auch mal zwei Wochen in Wildberg verbringen."

Großen Anteil an dieser Entwicklung hätten neben dem Campingplatz Carpe Diem auch das Haus Saron des Süddeutschen Gemeinschaftsverbands und das CVJM-Freizeitgelände auf dem Sulzer Braunjörgen. Und zur Steigerung der Übernachtungszahlen habe sicher auch der Schäferlauf beigetragen, den die Stadt Wildberg alle zwei Jahre auf die Beine stellt. Das historische Brauchtumsfest lockt jedes Mal Tausende von Besuchern ins Nagoldtal.

Der Aufwärtstrend offenbart sich für Carolin Müller nicht nur in der Statistik, sondern auch in persönlichen Begegnungen: Im Sommer habe sie ein Camper gefragt, wo er denn noch einen Stellplatz finden könnte – der Campingplatz Carpe Diem war ausgebucht. "Das war sicher nicht schön für den Camper, aber mir hat es bestätigt, dass in Wildberg etwas geht", sagt Müller. Wie auch die beiden auswärtigen Damen, die sie beim Einkaufen traf und die ihr erzählten, sie würden "Wellness-Urlaub in Wildberg" machen.