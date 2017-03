Wildberg Für alle Lagen gewappnet bleiben

Wildberg. Am Anfang standen die Zahlen. Sie wurden von Susanne Gärtner noch leicht nach oben korrigiert. Die städtische Flüchtlings-Beauftragte war sogar gegenüber Norbert Weiser auf dem allerneuesten Stand. In den drei Gebäuden der Gemeinschaftsunterkunft am Oberen Welzberg sind aktuell 78 Flüchtlinge untergebracht. Das ist genau die Hälfte der Plätze. Bei voller Belegung könnten bis zu 156 Menschen dort wohnen.

Der untere Bau ist komplett mit alleinstehenden jungen Männern belegt – wobei man nach Norbert Weisers Auskunft schon immer auf eine passende Zusammensetzung nach Herkunftsland und Religionszugehörigkeit geachtet hat. Im mittleren und oberen Haus leben Familien aus Syrien. Oben kommen das Büro und gemeinschaftlich genutzte Räume hinzu.

Dass im März vorigen Jahres nach der Sperrung der Balkanroute der Flüchtlings-Zustrom drastisch abnahm, hat dem Landkreis ermöglicht, die Mindestfläche überall von knapp fünf auf gut sieben Quadratmeter pro Kopf umzustellen. Gegenwärtig leben im Kreis Calw rund 900 vorläufig aufgenommene Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge. Etwa die selbe Zahl ist befristet oder dauerhaft anerkannt und wird von den Städten und Gemeinden in sogenannter Anschlussunterbringung mit Obdach versorgt.