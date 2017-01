Wildberg Freizeitkicker ermitteln ihre Besten

Wildberg (mac). Von 26. bis 28. Januar lädt die Fußballabteilung des TSV Wildberg zum Budenzauber in die Sporthalle beim Wildberger Bildungszentrum ein. Nachdem bereits an diesem Wochenende unter der Regie des SV Sulz am Eck die Verbandsmannschaften aller Wildberger Stadtteile ihre besten Hallenkicker ermitteln, sind drei Wochen später die Hobbyfußballer an der Reihe.

Im vergangenen Jahr nahmen 22 Mannschaften teil. Aus dem Wettkampf gingen "FC Freibier 04" als Sieger hervor, die die "Sulzer Jungs" und "Ajax Dauerstramm" auf die Plätze verwiesen.

An der Hallen-Stadtmeisterschaft für Hobby-Fußballmannschaften dürfen Teams teilnehmen, die einen Bezug zur Schäferlaufstadt haben. Es ist nicht notwendig, dass die Fußballer in Wildberg oder einem seiner Teilorte wohnen – auch wer früher in Wildberg gewohnt hat, dort arbeitet oder Mitglied in einem Verein ist, darf mitspielen.