Wildberg Flüchtlinge knüpfen neue Kontakte

Wildberg-Effringen. Knapp 50 Besucher und Flüchtlinge trafen sich auf Einladung des Arbeitskreises Flüchtlinge und der evangelischen Kirchengemeinde im Café Welcome. Bereits in den vergangenen Monaten hatte es ähnliche Begegnungsmöglichkeiten während des Elfmeterturniers in Schönbronn und dem Einweihungsfest des Gemeindehauses in Effringen gegeben. Dieses Mal fand das Café Welcome im evangelischen Gemeindehaus statt.