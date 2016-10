Wildberg (mab). Menschenrettung und Brandbekämpfung kosten nichts. Aber für viele Einsätze – Technische Hilfe, Aufräumarbeiten, Tierrettung, Kellerauspumpen – muss die Freiwillige Feuerwehr Gebühren in Rechnung stellen. Diese Sätze hat der Wildberger Gemeinderat jetzt mit neuen Pauschalen gemäß einer Landesverordnung für den Fahrzeugeinsatz festgelegt. Weil es bei den Personal-Einsatzkosten noch keine Vorgabe vom Land oder dem Gemeindetag gab, haben Fachleute aus Wildberg und Bad Wildbad gemeinsam in Abstimmung mit dem Landratsamt einen Schlüssel erarbeitet, ebenso für Geräte außerhalb des Standards in den Einsatzfahrzeugen. Der Gemeinderat bestätigte diese Kalkulationen zum Kostenersatz einstimmig.