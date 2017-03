Wildberg Fackellauf bringt 400Euro für Kindergarten

Die Idee war, dem Wetter zu trotzen und eine Veranstaltung für Jung und Alt ins Leben zu rufen. Die Fackelwanderung durch Effringen begann um 18 Uhr am "Platz ander Sonne". Dort wurden die Teilnehmer mit Fackeln und Getränken versorgt. Ein umfunktionierter Bollerwagen, ausgestattet mit bunten Lichtern und einer Musikanlage von HB Audio, diente der Unterhaltung. Nach 3,7 Kilometern endete der Lauf an einem Schuppen am Rande von Effringen. Dort wurden die Wanderer mit einem Lagerfeuer, Punsch und Glühwein wieder aufgewärmt.

Eine Spendenkasse diente der Kostendeckung sowie der finanziellen Unterstützung des Effringer Kindergartens.

Daniel Hasenauer und Josua Reinhardt planen eine Wiederholung für den kommenden Winter.