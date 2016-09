Wildberg Exponate erwachen zum Leben

Zwar war nur eine Hand voll Besucher zu der Führung gekommen, doch jeder in der kleinen Gruppe schien Bantle wie gebannt an den Lippen zu hängen. Spätestens bei seinen Ausführungen zum ehemaligen Sanatorium im Wildberger Schloss und dem daraus entstandenen Müttergenesungsheim hatte er alle in seinen Bann gezogen. Hin und wieder kamen sogar ein Dialog oder eine Diskussion ins Rollen.

Noch lange ließen die Besucher die Blicke über die Exponate schweifen und wandten sich mit ihren Fragen an Herbert Bantle, der begeistert und geduldig antwortete.