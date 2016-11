Wildberg Es waren mehr Hüpfer als Flüge

Schrecksekunde bei einem Flug über Amerika

Von der Fliegerei so begeistert, radelte Schaible 1956 nach Stuttgart zum Flughafen. Ein ganzes Monatsgehalt von 56 Mark investierte er in einen Linienflug Stuttgart-Frankfurt und zurück. Am nächsten Tag schraubte man wieder am Wächtersberg.

Zirpen, Summen oder Ächzen der Spanndrähte und der Konstruktion, zeigten Geschwindigkeit, Wind und Höhe an. Instrumente gab es damals in den Segelfliegern nicht. 1959 holte Schaible zusammen mit Rudi Pape mit einem 170 Kilometer langen Flug den 1. Platz der Jugendmeisterschaft in Baden-Württemberg. Bald danach ging es schon an die erste motorisierte Fliegerei. Viele Geschichten, Bilder und ein Film von Flugtagen auf dem Wächtersberg folgten. Auch vier Phantoms und eine Transall der Bundeswehr simulierten einen Landeanflug auf das Fluggelände.

Das wird es leider nie wieder geben, meinten die Zuhörer. Auf einem Flug, der innerhalb von Amerika in eine einsame Bergregion führte, hatte Schaible ein bleibendes Flugerlebnis: Explosionen im Heck erschreckten die Insassen. Doch gleich folgte die Entwarnung: Ein Blick nach hinten zeigte Schaibles Sohn voll bedeckt mit Popcorn. Wegen des Überdrucks waren die Tüten explodiert.

Schaible griff am Ende seines Vortrages erneut zur Gitarre und sang von Hannes Wader "Heute hier, morgen dort". Ein Chor von begeisterten Zuhörern begleitete ihn.