Wildberg Es läuft am Bildungszentrum

Mit einer Zeit von einer Stunde und 59 Minuten belegten die sichtlich stolzen Schüler den zweiten Platz in der Schüler-Staffelwertung. Dadurch wurde die anschließende Siegerehrung natürlich zu einem besonders eindrücklichen Erlebnis. Die Teilnahme an diesem Staffellauf ist in einen umfangreicheren Förderkontext am Bildungszentrum integriert.

Schülerinnen und Schüler werden dabei in ihren Stärken gefordert, gehört doch zu einer gelungenen Förderung auch immer eine auf den Schüler zugeschnittene "Forderung".