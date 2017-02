Wildberg Erlebnisse stärken Schulgemeinschaft

Wildberg. Während viele Schüler schöne Stunden im Panoramabad Freudenstadt und in der Eislaufhalle in Bad Liebenzell verbrachten, begeisterten sich andere der Heranwachsenden für Kochkurse. In beiden Schulküchen wurden schmackhafte internationale Gerichte zubereitet. Ein reges Treiben herrschte auch im Tonraum sowie in den Sporthallen des Bildungszentrums. Unter dem Motto "Tonwelten" formten künstlerisch begabte Schüler ansehnliche Tonskulpturen, und in den Sporthallen stellten sich unter anderem die Tischtennistische als beliebter Anziehungspunkt heraus.

Im pädagogischen Profil des Bildungszentrums dient dieser Tag dazu, die Schulgemeinschaft zu stärken, das erste Schulhalbjahr Revue passieren zu lassen und mit einem motivierenden Erlebnis in den zweiten Schuljahresabschnitt zu starten.

