Wildberg Einsatzbereitschaft stets gegeben

Zwei Erkenntnisse stellte Bacher in den Mittelpunkt: Bei so genannten primären Einsätzen – also Notfällen, bei denen Personenschäden zu befürchten sind – habe die Gültlinger Feuerwehr die geforderte Reaktionszeit von zehn Minuten (von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort) nicht nur eingehalten, sondern unterboten. Zum anderen seien auch tagsüber und unter der Woche stets genug Feuerwehrleute verfügbar gewesen. Auch die Unterstützung aus Wildberg sei stets mit ausreichend Personal sehr schnell zur Stelle gewesen – trotz Baustellen entlang des Anfahrtwegs.

Der Besuch der Ausbildungsdienste habe sich auf 78 Prozent verbessert, dürfte nach Bachers Dafürhalten "aber schon noch etwas höher liegen". Positiv aufgefallen sei ihm indes, dass den Übungen niemand unentschuldigt ferngeblieben sei. Insgesamt seien 2016 1590 Dienststunden und 51 Einstatzstunden geleistet worden. Bei 24 aktiven Feuerwehrleuten entfielen auf jeden im Durchschnitt rund 75 Stunden, was etwas mehr als neun Acht-Stunden-Arbeitstagen entspreche. Dabei sei der Zeitaufwand, den einzelne Mitglieder der Wehr bei Lehrgängen investiert haben, nicht mitgerechnet.

Daniel Nuding, Kommandant der Wildberger Gesamtwehr, bezeichnete den Personalstand von 24 aktiven Feuerwehrleuten – sieben weitere gehören der Alterswehr an – als akzeptabel. Ein paar mehr dürften es aber schon sein, stellte er fest und erinnerte auch an die Jugendfeuerwehr.