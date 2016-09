Wildberg-Gültlingen. Unbekannte Täter brachen nach Angaben der Polizei in der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, gewaltsam in eine Scheune Im Täle in Gültlingen ein. Mit zwei Motorsägen und einer Motorsense der Marke Stihl sowie einer Motorsäge der Marke Husquerna und zwei Zugmessern ("Reppeleisen") machten sich die Einbrecher aus dem Staub. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 07054/5136 an den Polizeiposten Wildberg zu wenden.