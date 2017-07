Wildberg Einbrecher stehlen Zigaretten und Laptop

Wildberg - Rund 1400 Schachteln Zigaretten sowie ein älteres Laptop im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag zwischen Mitternacht und 6.30 Uhr in einem Autohaus mit Tankstelle an der Ecke Calwer Straße/Im Täle in Wildberg erbeutet.