Wildberg Ein Überweg wurde abgelehnt

Was die Ausweisung von zwei neuen Fußgängerüberwegen angeht, lief es weniger gut: In beiden Fällen wurde keine Genehmigung erteilt. In der Oberjettinger Straße, im Bereich der Einmündung zur Straße "Im Berg", sei das Fußgängeraufkommen einfach zu gering. Mindestens 50 bis 100 Personen wären in der verkehrsreichsten Stunde am Tag für eine Bewilligung nötig. Eine Zahl, die laut Fiedler nicht zu erreichen sei.

In der Forststraße, im Bereich der Abzweigung zur Brühlstraße, sei ein zweiter Überweg angedacht, aber nicht wie gewünscht umsetzbar gewesen. Dort müssten die Überlegungen präzisiert werden, weswegen Eberhard Fiedler, vorschlug, die dortige Situation bei einem Ortstermin noch einmal zu überdenken. Ortschaftsrat Martin Dengler ergänzte, dass sich vielleicht eine Querungshilfe als sinnvoll erweisen könnte.