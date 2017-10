Wildberg Ein tierisches Fotoshooting

Wie genau, wird noch nicht verraten. Nur so viel: Die möglichen Motive sind kürzlich bei strahlendem Sonnenschein im Rahmen eines Fotoshootings in der Klosteranlage und auf dem Schäferlaufplatz entstanden. Am Anfang stand die Idee, das Schäferlaufplakat optisch aufzupeppen. Der Vorschlag stieß bei Bürgermeister Ulrich Bünger gleich auf offene Ohren. Er gab den Verantwortlichen grünes Licht. Gemeinsam mit einer Werbeagentur begannen die Arbeiten am Konzept. Nachdem klar war, wie das Endergebnis ungefähr aussehen sollte, folgte der nächste Schritt: ein Shooting-Termin mit einem professionellen Fotografen. Eberhard Fiedler und Christine Seibold nahmen die Organisation in die Hand.

Echte Star-Qualitäten

Als Models waren die Schäfer Karl-Martin Bauer und Markus Kleinbeck "gebucht". Außerdem die Schäferkinder Jule und Max Bauer und das überaus geduldige Schaf Rila. Einen Farbtupfer brachte Maria Schneidemesser von der Trachtengruppe Wildberg in die Fotos. Und auch der klassische Schäferkarren für den Hintergrund stand bereit – Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs hatten ihn von seinem angestammten Platz am Ortseingang zum Ort des Geschehens gebracht.