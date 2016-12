Wildberg Ein halbes Jahrhundert bei Hölzel

Auf eine 50-jährige Tätigkeit bei Hölzel kann Hans Straub zurückblicken. Seit Beginn seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher im Jahr 1966 war er bis zu seinem diesjährigen Eintritt in den Ruhestand im Unternehmen beschäftigt. Viele Jahre lang war er als kompetenter und erfahrener Mitarbeiter in der Stanzteileproduktion.

Werner Dengler, seit nunmehr 45 Jahren dabei, ist im Hause Hölzel ebenfalls hoch geschätzt. Als ein wahrer Spezialist in Präzision ist er verantwortlich für das Koordinatenschleifen sowie auch das Hartfräsen. Annette Pfeffer ist seit 30 Jahren als äußerst zuverlässige und gewissenhafte Assistentin in der Konstruktion tätig. Für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden gleich drei Mitarbeiter geehrt: Heidi Hölzel, die bei Hölzel schon ihr Duales Studium als Maschinenbauingenieurin absolvierte und seit vielen Jahren in der Konstruktion beschäftigt ist, Matthias Klink, der bei Hölzel seit langem mit größter Umsicht die Fertigung leitet, und Siegbert Greule, der für alle Belange des Warenein- und -ausgangs verantwortlich ist. Außerdem geehrt wurden Niklas Göringer und Artem Weber, beide seit Beginn ihrer Ausbildung vor zehn Jahren erfolgreich bei Hölzel beschäftigt. Niklas Göringer ist in der Abteilung Senkerodieren tätig, und Artem Weber verstärkt die Abteilung Optisches Profilschleifen. In den Ruhestand verabschiedet wurde Ljubica Hylla, die bei Hölzel 22 Jahre lang als treue Mitarbeiterin in verschiedenen Bereichen der Serienfertigung eingesetzt war.