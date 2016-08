Wildberg Effringer in allen Prüfungen

In insgesamt 21 Prüfungen bis zu den Klasse M (Springen) und L (Dressur) stehen Entscheidungen an. Schon seit Wochen laufen dafür die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das bewährte Meldestellen-Team – bestehend aus Kathrin Bauer und Carina Weik – hat die vielen eingegangenen Nennungen bearbeitet und eine Zeiteinteilung erstellt. Die Anlage wurde in mehreren Arbeitseinsätzen herausgeputzt, die Abreite- und Parkplätze eingezäunt, der Parcours auf dem großen Rasenspringplatz aufgebaut. In der kleineren Reithalle wurde wie in den Vorjahren die Bewirtung eingerichtet. Dort können sich die Besucher dann bei einem vielfältigen Speiseangebot stärken.

In sämtlichen Prüfungen werden auch Reiter des RFV Effringen an den Start gehen. Auch Turnierleiterin Kathrin Bauer wird ihre Stute Sunday Rose in zwei Prüfungen präsentieren. Das Paar hat erst vor kurzem beim Turnier in Königsbach mit einem Sieg und einem dritten Platz eindrucksvoll sein Können unter Beweis gestellt.

Die ersten Prüfungen beginnen jeweils um 8.30 Uhr. Am Sonntag wird es ab 16 Uhr besonders spannend, denn da wird die Springprüfung Klasse M mit Siegerrunde ausgetragen. Viktoria Gohl und Alisa Hörrmann vom Waldhof-Wildberg könnten hier ebenso wie Desiree Funk vom RFV Effringen Kandidaten für die Siegerrunde sein.