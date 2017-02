Wildberg Eberhard Fiedlers letzter Etat

Wildberg. Ulrich Bünger wusste um das Besondere dieses Etats. An die Spitze seiner Haushaltsrede stellte der Bürgermeister den Hinweis, dass dies der letzte Entwurf sei, den Eberhard Fiedler dem Gemeinderat zur Bewertung und Beschlussfassung vorlege. Es ist der insgesamt 46. (und 45. eigenverantwortliche) Finanzplan, den der Wildberger Stadtkämmerer erarbeitet hat. Im Mai wird er die Amtsgeschäfte an seine Stellvertreterin Raffaela Ullrich übergeben und in den Ruhestand gehen.

Das Steueraufkommen ist gut, die Kassenlage gar nicht so schlecht und auch der Schuldenstand kein Grund zur Panik. Trotzdem nutzte Ulrich Bünger die Skizze der großen Linien seines aktuellen Etats für eine laute Klage an den Bund und vor allem über das Land: Es delegiere immer mehr Leistungsgesetze und Lasten an die Kommunen und entziehe der Stadt und ihren gegenwärtig 9923 Bürgern damit aktuell rund eine Million Euro jährlich. Davon käme allenfalls ein Fünftel über Förderprogramme wieder zurück. "Unter Bürokratieabbau und Vertrauen der staatlichen Ebenen zueinander und untereinander verstehe ich etwas Anderes", kritisierte der Schultes.

Bünger lobte hingegen das Verantwortungsbewusstsein vieler Bürger für das Gemeinwohl – in den Gemeindeorganen, Vereinen, Kirchen und im freiwilligen Ehrenamt. Statt der vor Jahresfrist angenommenen 1,27 Millionen Euro an Nettokreditaufnahme hoffe man, die 2017 anstehenden Projekte mit nur einem Viertel davon "durchfinanzieren zu können". Rund 6,3 Millionen Euro sollen in die Infrastruktur der Stadt investiert werden.