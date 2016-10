Wildberg Durch die stürmischen Zeiten derLale Andersen

Wildberg-Effringen. Am 23. März des Jahres 1905 erblickt Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg in Lehe das Licht der Welt. Lehe ist heute besser bekannt unter dem Namen Bremerhaven und Liese-Lotte Bunnenberg kennen insbesondere Liebhaber deutscher Soldatenlieder unter dem Namen Lale Andersen. Im Jahr 1939 sang die deutsche Schauspielerin und Sängerin den wohl größten Hit ihres Lebens, der nationale und internationale Beliebtheit erlangte: Lili Marleen, ein Lied über einen verliebten Soldaten, der sich mit seiner Freundin Lili Marleen an einer Laterne vor der Kaserne trifft. Er verspricht, selbst nach seinem Tod dort bei ihr zu sein.

Umfangreiche musikalische Ausbildung

Für Lale Andersen war dieses Lied ein großer Erfolg, für Stefanie Golisch ist es ein ganzes Programm über deren Leben. Die Mezzosopranistin aus Bremen hat schon in früher Kindheit eine umfangreiche musikalische Ausbildung erfahren. Bei zahlreichen Konzerten, Opern und Musicals war sie zu sehen und vor allem zu hören.