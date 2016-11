Wildberg Dittus veröffentlicht Buch über Wildberger Gasthäuser

Im Foyer der Stadthalle hatten Heide Dittus und ihr Mann Rolf am ersten Advent ihren Büchertisch aufgestellt. Und die ersten Besucher der Signierstunde ließen auch nicht lange auf sich warten. Den ganzen Mittag kamen immer wieder Menschen vorbei, die dieses Stückchen Heimatgeschichte mit dem Titel "Wildberger Gasthäuser einst und jetzt" in ihre Büchersammlung aufnehmen wollten – selbstverständlich mit Autogramm der Autorin.

Etwa im 15. Jahrhundert beginnt die mit Fotografien, Zeichnungen und Malereien bebilderte Reise durch die Geschichte. Dazu gibt es Zeitzeugenberichte zu 26 Gasthäusern. Zwei Jahre Recherche stecken in dem heimatgeschichtlichen Werk seitens des Ehepaars Dittus, doch zuvor hatte sich ein anderer Wildberger intensiv mit dem Thema beschäftigt. Adolf Eduard Eberhardt, im Jahr 2000 im Alter von 94 Jahren verstorben, hatte mit der Sammlung begonnen. Sein Sohn Adolf Eberhardt, der die ausführlichen Notizen seines Vaters geerbt hatte, trat damit an Heide Dittus heran, bat sie, das Vermächtnis seines Vaters fortzuführen.

Dittus, die schon ihr Leben lang Interesse an der Heimatgeschichte – bisher vorwiegend die ihres Heimatorts Sulz am Eck – zeigte, habe sich beinahe verpflichtet gefühlt, die Arbeit von Adolf Eduard fortzuführen, wie die Autorin erklärte. Sie und ihr Mann reisten daraufhin im Stadtgebiet herum, stöberten Zeitzeugen auf und suchten nach Bildern der alten Gasthäuser. Als alles zusammengetragen war, stellte Dittus die Idee bei der Stadt vor, welche den Druck der bisher 300 Exemplare gemeinsam mit Adolf Eberhardt finanzierte. Besonders Eberhard Fiedler und Christine Seibold hätten sie bei diesem Projekt sehr unterstützt, so Dittus weiter.