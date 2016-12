Wildberg Dittus soll Fiedlers Nachfolger werden

Wildberg-Sulz. Mehr als 40 Jahre lang war Eberhard Fiedler Ortsvorsteher von Sulz am Eck. Im Januar 1976 hat er das Amt angetreten. Wenn er zum Jahresende zurücktritt, will er jedoch keinen leeren Stuhl hinterlassen. Ein "nahtloser Übergang" ist sein Ziel, wie er in der jüngsten Ortschaftsratssitzung verkündete, "damit Sulz am Eck nicht einen Tag ortsvorsteherlos ist". Allein in den Händen des Sulzer Gremiums liegt dies jedoch nicht. Der Gemeinderat hat in dieser Sache das letzte Wort, das in der Sitzung am 22. Dezember fallen soll.

Allerdings unterbreiten die Ortschaftsräte dem Wildberger Gremium einen entsprechenden Vorschlag. Die Grundlage dafür wurde jüngst mit dem Beschluss der neuen Hauptsatzung der Stadt Wildberg geschaffen, nach welcher für Sulz nun ein ehrenamtlicher Ortsvorsteher anstelle eines hauptamtlichen vorgesehen ist. Somit kann jeder Bürger vorgeschlagen werden, der auch in den Ortschaftsrat gewählt werden könnte. Für den Posten des Stellvertreters muss es ein Kandidat aus den Reihen des bereits gewählten Ortschaftsrats sein.

Die Wahl fiel der Versammlung nicht schwer: Rolf Dittus, bisheriger Stellvertreter Fiedlers, wurde als neuer und erster ehrenamtlicher Ortsvorsteher vorgeschlagen, Ortschaftsrat Jürgen Niethammer als dessen neuer Stellvertreter. Die geheime Abstimmung hätte nicht zügiger vonstatten gehen können – und auch nicht eindeutiger ausfallen. Beide Kandidaten erhielten ein einstimmiges Votum. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Gemeinderat diesem Vorschlag folgen wird", kommentierte Fiedler mit einem Lächeln das Ergebnis.