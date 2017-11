Wildberg Die Zuhörerstimmen mit ein

Wildberg. Ein Vierteljahrhundert verbrachte die 1972 erbaute Orgel aus dem Hause Bosch, Orgelbau in Kassel, im Gemeindezentrum Kernen in Nagold. Dort konnte die Orgel nicht bleiben, da das Gebäude abgerissen wurde, um einem Stationären Hospiz Platz zu machen. Einen neuen – wohl endgültigen – Standort hat die Orgel mit ihren zwei Manualen und einem dreiteiligen Gehäuse auf der Empore der Liebfrauenkirche gefunden. Dort wurde sie in den vergangenen zwei Wochen aufgebaut.

Kirchenmusikdirektor Karl Echle aus Freudenstadt hat die Aufbauarbeiten als Orgelsachverständiger begleitet. Der Regionalkantor spielte das angenehm klingende Instrument, das mit seinem warmen und sanften Klang äußerst gut zum katholischen Gotteshaus passt, beim Willkommenskonzert und führte dabei das komplette Klangspektrum vor. Für die gute klangliche Raumanpassung war Orgelbaumeister Peter Kraul verantwortlich.

Ein Symbol für die Fülle der Ausdrucksmöglichkeiten