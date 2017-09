Wildberg Die Zahl der Briefwähler nimmt deutlich zu

Grünen-Kandidat Andreas Kubesch schnitt in Wildberg etwas besser ab als seine Parteifreunde in Rest-Deutschland. 10,2 Prozent standen für ihn zu Buche. Die Grünen verbuchten 10,1 Prozent in Wildberg und verbesserten sich damit gegenüber 2013 (7,6 Prozent). 2013 erreichte Die Linke in Wildberg 3,1 Prozent, 5,2 Prozent waren es dieses Mal. Kandidaten Lorena Müllner wählten 4,2 Prozent.

Jochen Pfingsttag, als stellvertretender Hauptamtsleiter der Stadt Wildberg verantwortlich für die Organisation der Wahl, war vor allem der hohe Anteil an Briefwählern aufgefallen, die wiederum die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen geschmälert hatten. Mehr als 1650 Bürger hatten sich dafür entschieden, per Post abzustimmen. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung mit 81,2 Prozent weit über dem Wert von 2013 – damals waren es 72 Prozent gewesen.