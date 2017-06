Wildberg Die Verstärkung lässt momentan noch auf sich warten

Der Tag beginnt in aller Regel morgens um 6.45 Uhr mit der Aufsicht über den Weg in die Schule und in die Kindergärten. Für immer mehr Schüler und Kindergarten-Kinder findet dieser oft nur kurze Weg im Auto der Eltern statt, erzählte Wachmer. Nicht rücksichtslose Raser an Zebrastreifen oder Falschfahrer auf Abwegen sind die Haupt-Klientel des Wildberger Vollzugsbeamten, sondern Eltern, die bei den kurzen Wegen Kindersitze oder Sicherheitsgurte nicht für notwendig halten.

Mit seinen Kollegen Wolfgang Hauser und Hans Ungericht versucht Wachmer überall und rund um die Uhr nach dem Rechten zu sehen, im gesamten Stadtgebiet, seinen Ortsteilen und seinem Grünland von Wald und Wiesen – was natürlich nicht geht. Eine weitere halbe Stelle und zwei 450-Euro-Jobs hat der Gemeinderat eigentlich zusätzlich beschlossen. Sie konnten aber bislang noch nicht besetzt werden. Mit anschaulichen Fotos zeigte Wachmer den Räten das weite Arbeitsfeld des Gemeindevollzugs. Neben Falschparkern und Autos mit abgelaufenem TÜV oder tropfendem Öl müssen sie sich auch um wilden Müll kümmern, um wuchernden Bewuchs über Straßen und Wegen, aber auch um herrenlose Hunde, um Ratten und Eichenprozessionsspinner. Um da wirksam was zu machen, sind oft eigene Fortbildungen für die Vollzugsbeamten vonnöten.

Mit Graffiti haben Städte und Gemeinden allerorten zu tun, auch in Wildberg. Meist enden die Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft nach einer gewissen Zeit mit der Einstellung der Verfahren, obwohl der Aufwand für die Beseitigung meist in die hohen Hunderte Euro gehe. Mehrere Fälle von sägenden Sachbeschädigungen an Stegen über Bäche dokumentierte Frank Wachmer auch. Bauwagen als Wochenendhäuser mit Holzlager und Feuerplatz duldet er ebenfalls nicht.