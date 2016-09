Wildberg Die Spuren des Erdbebens sind noch sichtbar

Gestartet war die Gruppe auf 1400 Metern bei 25 Grad. Allerdings fühlte sich eine ihrer Übernachtungen in einer einfachen Lodge auf 4200 Metern Höhe an, als hätte es minus zehn Grad, und Schnee war auch noch zu sehen. Statt Fenstern gab es in diesen provisorischen Unterkünften nur Folien. Obwohl seit dem Erdbeben, das Nepal im Frühjahr 2015 erschüttert hatte, fast ein Jahr vergangen war, waren die Spuren noch überall sichtbar. Überall seien aber auch Menschen bemüht gewesen, die Spuren der Katastrophe zu beseitigen. Dass dies nur sehr langsam vonstatten geht, sei auch auf das unwegsame Gelände zurückzuführen. An vielen Orten müsse das notwendige Material auf Maultieren über Gebirgspfade herbeigeschafft werden, berichtete Wacker schon nach seiner Rückkehr aus dem Himalaja.

Besonders bedrückend sei für die Wandergruppe das Wissen gewesen, dass ihr Weg sie über ein Geröllfeld führte, unter dem die Ortschaft Langtang und 160 Menschen begraben sind.

Der Monat März, wenn in Nepal das Frühjahr weitgehend regenfrei beginnt, bietet sich als Reisezeit für eine solche Wanderung gut an. Zunächst besichtigte die Gruppe Kathmandu, die Königsstadt die als Unesco-Weltkulturerbe eingestuft ist.

Als Route hatte sich der Tross die Strecke von Helambu über Langtang nach Gosainhund ausgesucht. Sie ist eine der gängigsten Routen durch die Bergwelt mit Temperaturen, die einen in den höheren Regionen auch im beginnenden Frühling zum Frieren bringen können.

Tour führt zu Heiligen Seen von Gosainhund

Auf der Trekkingstrecke konnten die Wanderer neben buddhistischen und hinduistischen Tempeln auch die Heiligen Seen von Gosainhund bestaunen. Sie gelten als berühmteste religiöse Pilgerstätten Nepals.

Der Weg führte auch über den auf einer Höhe von 4600 Metern gelegenen Laurebina- Pass und bot faszinierende Ausblicke auf die vielen nepalesischen Bergketten mit rund 7000 Metern Höhe bis nach Tibet.

Erhard Wacker zeigte eine Auswahl seiner Bilder bei einem Treff der "Mittwochsgesellschaft". Wacker ist der zweite Vorsitzende dieses Vereins, der sich seit vielen Jahren einmal im Monat zum Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, unterhaltsamen sowie anregenden Gesprächen und besonderen Themen oder Vorträgen trifft.

Demnächst gibt es wieder eine Ausfahrt. Am 14. September geht es für einen Tag auf Reisen. Ein Mehrtagesausflug nach Bayern ist vom 21. bis 23. Oktober geplant. Für beide Ausflüge kann man sich noch anmelden.