Wildberg Die Skizunft ist deutlich gewachsen

Wildberg. Wie Abteilungsleiter Steffen Schwindhammer bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Krone" berichtete, ist die Abteilung im vergangenen Jahr gewachsen. Zählte man zu Beginn 2016 noch 232 Mitglieder, sind es zurzeit 245.

Gleichzeitig fand es Steffen Schwindhammer mit Blick auf Skibasar, Ausfahrten, Skikurse, Fahrradfahren, Jogging und Hallensport "schon erstaunlich, was die Skizunft Wildberg an Leistungen anbietet". Allerdings befürchtet er, dass die Abteilung die Fülle an Angeboten nicht halten könne, da in vielen Bereichen derzeit keine Nachfolger in Sicht sind. Als Bespiel nannte er den Sport für Ältere, bei dem man auf eine externe Dienstleistung zurückgreifen musste – und der sich nur trage, wenn die Teilnahme hoch bleibt.

Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung, wobei Christian Aupperle und Sebastian Aupperle in Abwesenheit für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Skizunft ausgezeichnet wurden.