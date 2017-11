Wildberg Die Qualität ist insgesamt gestiegen

Wildberg. Das fiel zwar etwas kleiner aus als in den Vorjahren, für Skizunftleiter Steffen Schwindhammer war das aber kein Nachteil. Ganz im Gegenteil: Die Quantität habe zwar abgenommen, dafür sei jedoch die Qualität der angebotenen Skier, Skistiefel und Funktionskleidung insgesamt gestiegen. Das zeige sich auch an einem besseren Verkauf. "Das ist uns viel lieber", sagte Schwindhammer. "So ist die Situation für uns besser."

Das gelte ebenso für die Kundschaft und die Verkäufer. Denn alles, was in den eineinhalb Stunden Verkaufszeit nicht die Halle verlässt, müssen die Anbieter wieder mitnehmen. Für die Skizunft bedeutet das zusätzliche Arbeit, für die Verkäufer Frust.

So waren ein paar weiße Tischflächen zwischen der Auslage zu sehen. Dennoch tummelte sich eine größere Zahl an Interessenten in den Gängen. Und die zeigten sich ebenso neugierig auf das Angebot wie kauffreudig.